فيديو.. جروس سادس مدرب أجنبى يحصد البطولات الأفريقية للزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح جروس معشوق جماهير الزمالك بعد قيادة الفريق للتتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، بعد التغلب على نهضة بركان المغربى فى نهائى البطولة الأفريقية. ويٌعد جروس سادس مدرب أجنبى يحقق لقب أفريقى مع الزمالك ، حيث سبقه 3 مدربين فى دورى الأبطال ، و مدربان فى كأس السوبر الأفريقى . قاد السويسرى جروس فريق الزمالك للفوز بكأس الكونفدرالية بعد التغلب على نهضة بركان المغرب فى نهائى البطولة و الذى أقيم ببرج العرب ، بنتيجة 5/3 بركلات الترجيح . div > وسبق جروس عدة مدربين أجانب حققوا البطولات للقلعة البيضاء ، ويٌعد اول مدرب أجنبى يقود الزمالك للتتويج بدورى أبطال أفريقيا هو الإنجليزى باركر ، حيث التقى الزمالك عام 1986 مع أفريكا سبورت الإيفواري وفاز بنتيجة 4 - 2 بركلات الترجيح div >

ثانى المدربين الأجانب هو الألمانى فيرنر والذى حقق للأبيض دورى أبطال أفريقيا عام 1996 بالفوز على شوتنج ستارز النيجيري بنتيجة 5 - 4 بركلات الترجيح ، كما توج الزمالك بقيادة فيرنر ببطولة كأس السوبر الأفريقى فى العام التالى بعد أن فاز على المقاولون العرب .

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ويأتى أوتوفيستر ثالث خواجة فى تاريخ القلعة البيضاء المتوجون ببطولات افريقية ، حيث حصد للفريق كأس الكؤوس الأفريقية عام 2000 بعد ان تغلب على كانون ياوندى

ومن بعده حقق البرازيلى كارلوس كابرال دورى أبطال أفريقيا عام 2002 أمام الرجاء المغربى .

ومن بعده حقق البرتغالى فينجادا كأس السوبر الأفريقى بالفوز على الواداد المغربى عام 2003

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