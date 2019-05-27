شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة جهاز الرياضة.. 7 أرقام لـ الطلائع والمقاصة فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المتابعة للدورى المصرى الممتاز المواجهة المنتظرة بين فريقى طلائع الجيش ومصر المقاصة والمحدد لها العاشرة مساء اليوم الإثنين على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الـ 34 والأخيرة بالدورى.

ويعد هذا اللقاء تحصيل حاصل للفريقين بعد خسارة الفريق الفيومى من إنبى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية، وفوز الطلائع على الاتحاد السكندرى برباعية دون رد.

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ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ"الطلائع و المقاصة" فى الدورى الممتاز بالجدول التالى: