شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. سيراميكا كليوباترا يواجه المقاولون العرب وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق سيراميكا كليوباترا مباراة ودية أمام المقاولون العرب فى العاشرة من مساء غد الثلاثاء، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

جاء ذلك بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل لقاء الأهلى والمقاولون العرب الذى كان مقرر له غدا، فى الجولة الـ33 بالدورى لأجل غير مسمى.

فى الوقت نفسه تأتى المباراة ضمن برنامج الفترة الانتقالية التى بدأت يوم السبت 4 مايو 2019 وتنتهى فى 18 يونيو 2019، بحضور كل اللاعبين المقيدين فى قائمة الموسم الماضى، وكذلك كل المعارين فى مختلف الأندية، واللاعبين المميزين من فرق قطاع الناشئين، قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقرر هيثم شعبان المدير الفنى للفريق خوض مباراة عدد من المباريات الودية، خلال الفترة الانتقالية للحفاظ على معدل اللياقة البدنية والتركيز الفنى للاعبين بسبب طول فترة الراحة بين الموسمين.