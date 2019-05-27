شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف موقف الأهلى من استكمال الدورى بدون الدوليين.. قرار صادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة عن موقف النادي الأهلي من مقترح اتحاد الكرة الخاص باستكمال بطولة الدوري المصري الممتاز، بدون اللاعبين الدوليين، وبالتحديد مباراتي المقاولون العرب التى تم تأجيلها والزمالك فى ختام مباريات الأحمر بالمسابقة.

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