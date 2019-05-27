المحمدي: "الخبرة" حسمت تأهلنا لبريميرليج.. ولديّ مهمة أخرى مع المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد أحمد المحمدي لاعب آستون فيلا الإنجليزي وقائد المنتخب المصري أن خبرة زملائه حسمت تأهل فريقه إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى بعد غياب 3 مواسم.

ونجح آستون فيلا في الحصول على آخر بطاقات التأهل إلى بريميرليج بعد الفوز على ديربي كاونتي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما بنهائي "بلاس أوفس".

وخلال تصريحات تلفزيونية عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس قال المحمدي: "ليست المرة الأولى التي أخوض فيها مباراة على ملعب ويمبلي، تلك هي المرة السادسة بالنسبة لي، ربما الأمر اختلف بعض الشئ مع بعض اللاعبين".

وأضاف: "لدي خبرات كبيرة اكتسبتها سواء باللعب مع المنتخب الوطني في مختلف البطولات، أو مع فريقي في الدوري الإنجليزي أو تشامبيونشيب".

Advertisements

وتابع: "تلك المباريات تحتاج لهدوء أعصاب والكثير من التركيز بحسم اللقاء لصالحك، لعبنا بشكل جيد، تمتعنا بالهدوء والتركيز وحققنا الفوز".

وواصل: "حضرنا أنفسنا بشكل كبير، كنا نعلم أننا سنواجه فريق كبير يمتلك مدرب جيد، وكان بإمكاننا تسجيل هدف ثالث".

وأكمل: "مهمتي لم تنته بعد، مازال أمامي مهمة أخرى مع منتخب بلادي في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام بمصر".

وأتم حديثه قائلًا: "الجميع ينتظر مننا تحقيق البطولة خاصة وأنها مقامة على أرضنا، ننتظر دعم الجماهير، نمتلك جهاز فني ولاعبين جيدين وقادرين على الفوز بالبطولة".

جدير بالذكر أن المحمدي ساهم في فوز فريقه على كاونتب بصناعة الهدف الأول لزميله أنور الغازي في الشوط الأول، قبل أن تعزيز تقدم الفريق بالهدف الثاني في الدقيقة 57.