بالفيديو.. المحمدي يقود أستون فيلا للتأهل للدوري الإنجليزي بعد غياب 3 مواسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حسم فريق آستون فيلا بطاقة التأهل الأخيرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بعد الفوز على ديربي كاونتي في نهائي بلاي أوفس بهدفين لهدف.

جاءت الأهداف عن طريق أنور الغازي في الدقيقة 44 من عمر المباراة بعد استغلاله عرضية متقنة من أحمد المحمدي لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم فيلا بهدف دون رد.

ومع انطلاق أحداث الشوط الثاني، كثف آستون فيلا محاولاته لإدراك الهدف الثاني وسط استسلام تام من لاعبي ديربي كاونتي، وبالفعل كل للفريق مبتغاه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 57.

Advertisements

ووسط محاولات من جانب رفاق المحمدي، استغل ماريوت لاعب كاونتي هجمة لصالح فريقه سجل منها الهدف الأول لفريقه عن طريق تسديدة قوية سكنت شباك فيلا في الدقيقة 81.

آستون فيلا الذي يضم بين صفوفه اللاعب المصري أحمد المحمدي قائد المنتخب الوطني ويملكه رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، تأهل إلى نهائي "بلاي أوفس" بعد التغلب على ويست بروميتش بركلات الترجيح، عقب التعادل في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب بهدفين لكل فريق، بينما تفوق ديربي كاونتي على ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع المباراتين.

آستون فيلا لحق بالثنائي نورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد، بعد تأهلهما بشكل مباشر كأول وثاني الجدول، بينما خاض أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس تصفيات إضافية للمنافسة على البطاقة الثالثة.

آستون فيلا سيحصل على من 100 مليون جنيه إسترليني على الأقل بفضل عوائد البث التليفزيوني. جدير بالذكر أن آستون فيلا هبط إلى دوري تشامبيونشيب موسم 2015/2016 بعدما تذي جدول الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة.