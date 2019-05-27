مجاهد: القرار النهائي بشأن الدوري الثلاثاء.. ولا يوجد شخص وطني يشكو بلده للفيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أكد أحمد مجاهد عضو مجلس اتحاد الكرة، أن القرار النهائي بشأن إنهاء الدوري قبل كأس الأمم، أو استكماله بعدها، سيُصدر يوم الثلاثاء.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا، يؤكد فيه دراسة إمكانية إنهاء مسابقة الدوري قبل بطولة كأس الأمم، شرط موافقة الأندية على استكماله دون الدوليين.

وأكمل مجاهد في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب اجتماع مجلس الإدارة، أن عدم موافقة الأندية، ستٌعلن لجنة المسابقات قرار استكمال الدوري بعد البطولة.

وعن إمكانية لجوء الأندية للشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قال عضو اتحاد الكرة: "لا يوجد شخص وطني مصري يشكو بلده قبل أمم إفريقيا، والأندية على دراية بلوائح الفيفا، ولا يوجد باللوائح ما يؤكد إقامة مباريات الأسبوع الأخير للدوري في موعد واحد".

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وتستضيف مصر كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 يوليو حتى 19 يونيو.

وأوضح مجاهد أن تأجيل معسكر المنتخب غير وارد، مؤكدًا أنه لم يتم التأثير على استعدادات المنتخب لكأس الأمم الإفريقية بأي شكل.

واختتم: "في كل الأحوال الدوري لن يمتد لأغسطس، وفي حالة استكماله بعد أمم إفريقيا سينتهي أواخر يوليو".

ويتبقى للأهلي مباراتين فيما يتبقى للزمالك 5 مباريات على نهاية المسابقة.