طارق حامد لـ"الخليج 365": لم أشعر بالإصابة الدامية في نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد طارق حامد متوسط ميدان الزمالك أنه لم يكن يشعر بالإصابة الدامية التي تعرض لها في الظهر أثناء مباراة فريقه ضد نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية.

وفي تصريحات لـ"الخليج 365" قال طارق حامد:"الإصابة عبارة عن جرح في الظهر نتج عن تدخل قوي من أحد لاعبي نهضة بركان بأسفل الحذاء خلال كرة مشتركة".

طارق حامد قام باستبدال "الشورت" الخاص به في مباراة نهضة بركان 3 مرات أثناء المباراة بسبب الدماء التي لطخته أكثر من مرة خلال اللقاء.

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وأضاف حامد:"لم أشعر بالجرح أو الألم بسبب سخونة جسمي أثناء اللعب، لكن النزيف والدماء جعلت الحكم يلاحظ الأمر بسبب وجود الدم على القميص والشورت".

وعن إصابته قال حامد:"الجرح لم يستلزم إجراء عملية خياطة طبية، سأعود للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية استعداداً لمباريات الدوري".

وأنهى نجم وسط الزمالك قائلاً:"أشعر بالسعادة بعد التتويج بالكونفدرالية، وأهدي لقب البطولة لجماهير الزمالك التي ساندت الفريق، البطولة ستكون دافعاً قوياً لحصد بطولتي الدوري والكأس".