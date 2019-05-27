بيان رسمي.. اتحاد الكرة يدرس مقترح استكمال الدوري دون الدوليين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

استعرض اتحاد الكرة في اجتماعه اليوم التصور الجديد الذي قدمته لجنة المسابقات في ضوء آخر المستجدات.

وأوضح بيان لاتحاد الكرة، أنه سيتم التواصل مع كافة الأطراف للتوصل لاتفاق يحفظ مصالح كل الاندية ومسابقة الدوري، والمنتخب الوطني، بما في ذلك مقترح استكمال المسابقة دون الدوليين، وذلك لإنهاء المسابقة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية.

واشترط الاتحاد في بيانه موافقة كافة الأندية المعنية بالأمر.

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وأوضح البيان أن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، أكد على أولوية المنتخب الوطني، قبل أن يام من انطلاق بطولة الأمم التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وأشار إلى أن اللوائح تعطي الحق للمنتخب الوطني بتجمع لاعبيه قبل انطلاق البطولة بأسبوعين، وفقا للقواعد الدولية.

وجاء في البيان: "يؤكد اتحاد الكرة أن الظرف الذي تعيشه مسابقة الدوري الممتاز حاليا ليس وليد لحظة وإنما أمر معلوم للجميع قبل انطلاق المسابقة ، وهو ما عبر عنه السيد رئيس لجنة المسابقات خلال اجتماع رؤساء الأندية المشاركة في الدوري وفي مقدمتهم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ، حيث رفض الجميع خلال الاجتماع إقامة مسابقة الدوري من مجموعتين، في ضوء الصعوبات التي تعترض المسابقة من إقامة دورتين من البطولات الأفريقية في موسم واحد إضافة إلى البطولة العربية ، إلا أن الأندية فضلت إمتداد المسابقة إلى شهر أغسطس عن الأخذ بأي مقترح آخر، وهو ما دعا الاتحاد إلى السماح بزيادة قوائم الأندية إلى 30 لاعبا مع فتح باب الاستبدال أمامها في الانتقالات الشتوية للوفاء بالتزاماتها خلال الموسم الطويل".