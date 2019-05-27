مصدر: الأهلي أخطر اتحاد الكرة بإمكانية استكمال الدوري دون الدوليين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن مجلس الإدارة متمسك ببيانه السابق بعدم استكمال بطولة الدوري حال تأجيلها لبعد كأس الأمم الإفريقية، وإنهائه قبل البطولة.

وأشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك وسائل تصعيدية سيتخذها الأهلي، ولكن لم تُحدد بعد، في انتظار قرارات اتحاد الكرة، ليتحدد على أساسها الموقف مستقبلاً.

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ويتبقى للأهلي مباراتي المقاولون العرب والزمالك، فيما يتبقى لمنافسه الأبيض 5 مواجهات أمام الإنتاج الحربي، وحرس الحدود، والجونة، والإسماعيلي، والأهلي.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي أخطر اتحاد الكرة، بإمكانية خوض النادي مبارياته المتبقية بالدوري دون الدوليين، شرط أن تنتهي المسابقة قبل كأس الأمم.

وتستضيف مصر كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.