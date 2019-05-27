ليفربول| صلاح يتوج بجائزة هدف الموسم ويحل ثانياً في لاعب العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن الفائزين بجوائز الأفضل بالنسبة لأفضل هدف ولاعب الموسم عن الموسم الحالي 2018-2019.



وتوج النجم المصري محمد صلاح جناح الريدز بجائزة أفضل هدف في الموسم بهدفه في شباك تشيلسي في إبريل الماضي.



وقال الموقع الرسمي لليفربول إن هدف صلاح حصل على نسبة تصويت وصلت إلى 56.7%.

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وتفوق هدف صلاح على هدفي ساديو ماني في بايرن ميونخ الذي حصل على 14.1% من إجمالي التصويت، وهدف دانييل ستوريدج في شباك تشيلسي بنسبة 11.8%.

وبالنسبة لأفضل لاعب في الموسم، حصل عليها المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك متفوقاً على زميله صلاح.

وأفاد الموقع الرسمي أن صاحب الرقم 4 حصل على نسبة تصويت وصلت إلى 46.8% من إجمالي التصويت.

بينما جاء صلاح في المركز الثاني بنسبة 23.9%، واحتل ماني المركز الثالث بنسبة 11.3%، وأليكسندر أرنولد رابعاً وأندي روبيرتسون خامساً.

كما حصل المدافع الهولندي على جائزة أفضل لاعب في ليفربول هذا الموسم بتصويت زملائه في الفريق بعد الأداء الرائع الذي قدمه هذا الموسم.