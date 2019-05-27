4 مرشحين لخلافة فالفيردي في برشلونة

عاش نادي برشلونة فترة عصيبة مع نهاية هذا الموسم، وتعرض لنكستين متتاليتين، بخسارته العريضة (0-4) أمام ليفربول في دوري الأبطال، ثم سقوطه المفاجئ أمام فالنسيا في نهائي كأس إسبانيا.

وبعد فشل “البارسا” في تحقيق هذين اللقبين، واكتفائه بلقب واحد في مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، رجحت العديد من التقارير الإعلامية، أن يكون هذا الموسم، الأخير للإسباني إرنستو فالفيردي، على رأس الإدارة الفنية للفريق الكتالوني، على الرغم من تجديد عقده مؤخرا.

وكشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية، قائمة تضم أربعة مدربين مرشحين للإشراف على “البارسا” انطلاقا من الموسم المقبل في حال إقالة فالفيردي، وهم الهولندي إريك تين هاغ، الذي قاد نادي أياكس أمستردام لبلوغ الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ومواطنه رونالد كومان، المدير الفني لحالي للمنتخب الهولندي، والإسباني روبيرتو مارتينيز، الذي حقق مع منتخب بلجيكا، المركز الثالث في بطولة كأس العالم الأخيرة التي استضافتها روسيا.

أما المرشح الرابع، فهو الفرنسي لوران بلان، الذي لم يرتبط مع أي فريق منذ انفصاله عن باريس سان جيرمان عام 2016.