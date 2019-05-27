موراتا يعلن عن قراره الأخير

قال مهاجم إسبانيا ألفارو موراتا، إنه يريد البقاء مع أتلتيكو مدريد حتى نهاية مسيرته، وليس لديه أي نية للعودة إلى تشيلسي الذي أعاره لفريق العاصمة الإسبانية في يناير (كانون الثاني) لمدة 18 شهراً.

وأبلغ موراتا صحيفة ماركا الإسبانية “أنا واضح جداً برغبتي في البقاء. الرحيل من هنا لم يخطر ببالي. أتمنى حسم الأمور في أسرع وقت ممكن. أنا سعيد هنا وأريد البقاء هنا حتى نهاية مسيرتي”.

وأضاف “طالما كان النادي يريدني وتشعر الجماهير بسعادة فإني سأستمر. وجدت سعادتي هنا وأنا في المكان الذي أحبه”.

واستعاد موراتا مستواه بعض الشيء مع أتليتيكو بعد فترة معاناة في تشيلسي وسجل مع ناديه الجديد ستة أهداف في 13 مباراة بالدوري الإسباني لكن تشيلسي يملك بندا يسمح باستعادة اللاعب من الإعارة.

وأضاف موراتا “لو كان الأمر بيدي لحسمت القضية منذ فترة طويلة. كنت أرغب بالفعل في الانضمام إلى أتلتيكو وتوقيع العقد النهائي. فعلت كل شيء للقدوم إلى هنا وسأفعل كل شيء من أجل البقاء”.