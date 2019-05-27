رولان غاروس: نادال يستهل مشواره بانتصار سهل

استهل لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال اليوم الإثنين، مشواره في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني البطولات الكبرى هذا العام، بانتصار سهل على الألماني يانيك هانفمان بثلاث مجموعات نظيفة 6-2 و6-1 و6-3 في لقاء استغرق ساعة و57 دقيقة.
وسيواجه نادال، الملقب بـ”ملك الملاعب الترابية”، في الدور الثاني الفائز من مواجهة الألماني الآخر يانيك مادين والبلجيكي كيمير كوبيجانس.
ولم يمنح اللاعب الإسباني المصنف الثاني عالميا والمتوج 11 مرة برولان غاروس أي فرصة لمنافسه الألماني المصنف 184 عالميا، وصاحب الـ27 عاماً.
ونجح نادال في كسر إرسال منافسه ست مرات من أصل عشر محاولات، بينما فشل هانفمان في الفوز بأي كسر لإرسال “الماتادور” الإسباني.
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