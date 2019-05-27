الهولندية بيرتينس والبريطانية كونتا إلى ثاني أدوار رولان غاروس

تأهلت اللاعبتان الهولندية كيكي بيرتينس والبريطانية جوهانا كونتا، اليوم الإثنين إلى الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة “رولان غاروس”.

ونجحت بيرتينس، المصنفة الرابعة عالمياً، في الإطاحة من الدور الأول للبطولة باللاعبة الفرنسية المخضرمة بولين بارمنتييه بعد تغلبها عليها بنتيجة 6 / 3 و6 / 3 وكسر إرسالها مرة واحدة في كل مجموعة.

يذكر أن النجمة الهولندية فازت ببطولة مدريد للتنس الأخيرة دون خسارة أي مجموعة، كما وصلت إلى الدور قبل النهائي لبطولتي شتوتجارت وروما، مما يجعلها إحدى المرشحات بقوة لنيل لقب رولان جاروس في الثامن من يونيو (حزيران) المقبل.

وعلى الجانب الأخر، فازت كونتا، التي وصلت لنهائي بطولة روما، على الألمانية أنتونيا لوتنير 6 4/ و6 / 4.

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كما شهدت جولة مباريات اليوم أيضاً خسارة الألمانية جوليا جورجيس، المصنفة الـ18 عالمياً، أمام الاستونية كايا كانيبي بنتيجة 7 / 5 و6 / 1، وذلك بعد يوم واحد من وداع مواطنتها أنجليك كيربر، المصنفة الخامسة، لمنافسات البطولة.

وودعت اللاعبة الفرنسية اليز كورنيه أيضا منافسات رولان جاروس بالسقوط 6 / 4 و6 / 3 أمام السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا.

يذكر أن هذه هي المرة الـ50 التي تشارك فيها كورنيه في منافسات إحدى البطولات الأربع الكبرى “غراند سلام”، حيث لم تغب عن أي من هذه البطولات منذ العام 2007.