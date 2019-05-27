الشمس والنصر علي قمه الدرع العام لمنطقه القاهره للخماسى الحديث

حاز الشمس على الدرع العام للخماسي الحديث عن منطقه القاهره وجاء خلفه نادي النصر، في مجموع بطولات الموسم، ففي بطولات 8سنوات بنات جاء الشمس اول وخلفه النصربفارق ثانيه واحده باللاعبات، لامار محمد عيد، جودي محمد، جودي وليد، وقد حازت اللاعبات الثلاث على الميداليات الفرديه.
ويقود الشمس خالد عصفور مديرا فنيا، فيما يقود النصر صبري خلاف مدير فنيا ومعه سمير ومحمود صبري مدربي السلاح والرمايه واحمد القاضي وعادل علي جري وإبراهيم الشرقاوي سباحه
وقد اختتمت البطوله اليوم، وتم تويزع الجوائز بنادي مدينه نصر
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