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غموض موقف رمضان صبحي

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أصبح موقف رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي غامضاً مع الفريق الأحمر بعد أن تأكد نهاية إعارته يوم 30 يونيو الجاري من فريقه هيديرسفيلد الإنجليزي.

وقال مصدر بالأهلي لــ"بوابة الوفد":

" مع تأجيل لقاء المقاولون العرب بالدوري وحال استكمال الدوري بعد أمم أفريقيا التي تنتهي يوم 19 يوليو المقبل ،
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سيكون رمضان صبحي قد انتهت إعارته معنا رسمياً".

وأضاف:" لن نستطيع إشراك رمضان صبحي في اللقاءات المتبقية من الموسم بسبب نهاية عقده وضرورة قيده من جديد بعد تجديد إعارته وهو ما سيتم بعد فتح باب القيد الاستثنائي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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