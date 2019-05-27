غموض موقف رمضان صبحي

أصبح موقف رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي غامضاً مع الفريق الأحمر بعد أن تأكد نهاية إعارته يوم 30 يونيو الجاري من فريقه هيديرسفيلد الإنجليزي.

وقال مصدر بالأهلي لــ"بوابة الوفد":

" مع تأجيل لقاء المقاولون العرب بالدوري وحال استكمال الدوري بعد أمم أفريقيا التي تنتهي يوم 19 يوليو المقبل ،سيكون رمضان صبحي قد انتهت إعارته معنا رسمياً".

وأضاف:" لن نستطيع إشراك رمضان صبحي في اللقاءات المتبقية من الموسم بسبب نهاية عقده وضرورة قيده من جديد بعد تجديد إعارته وهو ما سيتم بعد فتح باب القيد الاستثنائي".