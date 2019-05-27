أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي أن تصور استكمال الدوري بدون الدوليين محل دراسة من مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب. الخطيب. وقال فؤاد لـ"بوابة الوفد" إنه لا صحة لما تردد حول إعلان موقف محدد للأهلي بخصوص رفض الاقتراح أو الموافقة عليه كما ردد البعض موضحاً أن الأمر تحت الدراسة. وأعلن اتحاد الكرة تأجيل لقاء الأهلي والمقاولون بالجولة قبل الأخيرة للدوري لما بعد بطولة أمم أفريقيا.

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كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي: لم نعلن موقفنا من استكمال الدوري بدون الدوليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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