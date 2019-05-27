أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي أن تصور استكمال الدوري بدون الدوليين محل دراسة من مجلس الإدارة برئاسة محمودالخطيب.
وقال فؤاد لـ"بوابة الوفد" إنه لا صحة لما تردد حول إعلان موقف محدد للأهلي بخصوص
وأعلن اتحاد الكرة تأجيل لقاء الأهلي والمقاولون بالجولة قبل الأخيرة للدوري لما بعد بطولة أمم أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي: لم نعلن موقفنا من استكمال الدوري بدون الدوليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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