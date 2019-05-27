أتلتيكو مدريد يسعى للتعاقد مع سيميدو

ذكرت تقارير إسبانية ان البرتغالي نيلسون سيميدو لاعب برشلونة دخل قائمة اهتمامات، نادي أتلتيكو مدريد من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية. وأكدت صحيفة "آس" المدريدية ان دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد مهتم بالتعاقد مع البرتغالي سيميدو. دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد مهتم بالتعاقد مع البرتغالي سيميدو. وأشارت إلى أن أتلتيكو مدريد قد يدفع الشرط الجزائي، في عقد اللاعب البرتغالي، من أجل ضمه لصفوف الروخيبلانكوس. يذكر ان سيميدو انضم لصفوف برشلونة في صيف 2017، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، وكان هدف لنادي أتلتيكو مدريد لضمه، ولكن الفريق الكتالوني نجح حينها في الفوز بالصفقة.

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