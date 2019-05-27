الإسماعيلي يحدد مصير أمادو خلال أيام

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة محمود جابر، تحديد مصير صانع الألعاب الغانى عثمان امادو بعد مباراة الجونة.
وكان اللاعب الغاني البالغ من العمرعشرين عاما قد اجتاز اختبارات الدراويش خلال الأيام السابقة.
وتبحث إدارة الإسماعيلي عن تدعيم صفوف الفريق بلاعبين أجانب متميزين استعدادًا
ويواجه الإسماعيلي الجونة مساء اليوم في تمام العاشرة مساء على ملعب الجونة بالغردقة وذلك لحساب الجولة الـ34 والأخيرة من عمر الدوري الممتاز.
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