الإسماعيلي يحدد مصير أمادو خلال أيام

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة محمود جابر، تحديد مصير صانع الألعاب الغانى عثمان امادو بعد مباراة الجونة. وكان اللاعب الغاني البالغ من العمر عشرين عاما قد اجتاز اختبارات الدراويش خلال الأيام السابقة. عشرين عاما قد اجتاز اختبارات الدراويش خلال الأيام السابقة. وتبحث إدارة الإسماعيلي عن تدعيم صفوف الفريق بلاعبين أجانب متميزين استعدادًا للموسم الجديد، بعدما قرر الجهاز الفني الإستغناء عن المهاجم النيجيري أوداه مارشال، والتنزاني يحيى زايد. ويواجه الإسماعيلي الجونة مساء اليوم في تمام العاشرة مساء على ملعب الجونة بالغردقة وذلك لحساب الجولة الـ34 والأخيرة من عمر الدوري الممتاز.

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