حفل إفطار رابطة النقاد الرياضيين 24 رمضان

يقيم المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين حفل إفطار بعد غد الأربعاء الموافق 24 رمضان وذلك بقاعة شهر زاد بفندق دار الهيئة الهندسية. وأكد رئيس رابطة النقاد الرياضيين حسن خلف الله أن حفل الإفطار فرصة لتجمع الزملاء كل عام في مناسبة كريمة ممثلة في شهر رمضان المعظم مشيرا إلى حضور أعضاء المكتب التنفيذى هذه الاحتفالية لتناول بعض الأراء مع الزملاء وعرض ماتم تقديمه من كشف حساب من جانب المكتب التنفيذي الحالي منذ توليه المسئولية.

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