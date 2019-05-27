شاهد.. المحمدي يقود أستون فيلا للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على كاونتي

تمكن فريق أستون فيلا الانجليزي الذي يضم بين صفوفه المصري أحمد المحمدي، من الصعود إلي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، عقب الفوز علي غريمه ديربي كاونتي، بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأثنين، بملعب ويمبلي في نهائي دورة "البلاي أوف".
انتهي الشوط الأول من عمر المباراة بتفوقأستون فيلا بهدف دون مقابل سجله أنور الغازي برأسية رائعة بعد عرضية أحمد المحمدي في الدقيقة 44.
وفي الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 59 سجل جاك ماريوت الهدف الثاني لاستون فيلا، قبل أن يسجل جاك ماريوت هدف ديربي كاونتي
وتأكد صعود ناديى نوريتش سيتى وشيفيلد يونايتد إلى النسخة المقبلة من مسابقة الدورى الإنجليزي الممتاز ، بعدما احتل كل منهما المركزين الأول والثانى فى جدول ترتيب دورى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".
فيما تمكن أستون فيلا من حسم تأهله بعد الفوز في دورة البلاي أوف على وست بروميتش، ثم تخطي ديربي كاونتي، ليعود الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى.
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