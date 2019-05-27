رئيس اتحاد كمال الأجسام يتوجه للإمارات لبحث استعدادات بطولة العالم

سافر الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام و رئيس الاتحاديين العربي والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة إلي دولة الإمارات الشقيقه لتلبية دعوة إفطار خاصة علي شرفة من الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية بحضور رئيس الاتحاد الإمارات الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف

الشرقي ونائب رئيس الاتحاد الإمارات السيد علي بن حيدر وسعادة الأمين العام لهيئة الشباب والرياضة السيد سعيد عبدالغفار حسين ورؤساء اللجان بهيئة الشباب والرياضة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

وبعد مأدبة الإفطار تطرق الحديث عن آخر الاستعدادات التي تقوم بها دولة الإمارات لاستقبال الحدث الأكبر بطولة العالم في كمال الأجسام والتي ستقام في الفجيرة في الفترة من 5 إلي 10من شهر نوفمبر 2019.

وجاء فوز الإمارات بشرف تنظيم بطولة العالم بإجماع أعضاء الجمعية العمومية التي نظمت بمدينة بني يدرون في إسبانيا بحضور جميع ممثلي الاتحادات الدولية في الاتحاد الدولي لكمال الأجسام بإجمالي (94 دولة).