أحمد مجاهد: الأولوية لمنتخب مصر

أكد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المتحدث الرسمي للجبلاية أن الأولوية دائمًا لمنتخب مصر وأنه لا توجد نية لتأجيل معسكر الفراعنة استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا 2019.

وقال "مجاهد" في اجتماع اتحاد الكرة اليوم: "مسالة تأجيل معسكر منتخب مصر غير واردة بالمرة .. الأولوية عندنا لمنتخب مصر وتحقيق هدفه بالفوز في أمم أفريقيا ولن

نؤثر على برنامج المنتخب باي حال من الأحوال".

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة لمناقشة الاقتراح الذي قدمته لجنة المسابقات بشأن موعد الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز والتي تسببت في أزمة مؤخرًا.