اتحاد الكرة يوافق على اقتراح لجنة المسابقات لإنهاء أزمة الدوري

أكد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المتحدث الرسمي للجبلاية، موافقة المجلس على اقتراح لجنة المسابقات لإنهاء أزمة مؤجلات الدوري. وقال "مجاهد" خلال اجتماع اتحاد الكرة اليوم: "اتحاد الكرة وافق على تصور لجنة المسابقات للدوري والكأس ومن المقرر أن تعلنه اللجنة صباح الغد". وافق على تصور لجنة المسابقات للدوري والكأس ومن المقرر أن تعلنه اللجنة صباح الغد". وأضاف: "إذا وافقت الأندية على لعب مبارياتها في الدوري بدون الدوليين فاتحاد الكرة يرحب لكن يجب موافقة كل الأندية على ذلك". جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة لمناقشة الاقتراح الذي قدمته لجنة المسابقات بشأن موعد الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز والتي تسببت في أزمة مؤخرًا.

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