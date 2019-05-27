رياضة | فهد بن نافل يسابق الزمن لاختيار مدرب الهلال الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فهد بن نافل يسابق الزمن لاختيار مدرب الهلال الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير إلى أن فهد بن نافل، المرشح الأبرز لرئاسة النادي الهلال، بدأ التحرك بشكل جاد، اليوم الإثنين، من أجل مناقشة ملفات عدد من المدربين مع أعضاء شرف الزعيم، للدخول في مفاوضات معهم والتعاقد مع أحدهم.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية إن إدارة الهلال تسعى جاهدة إلى إغلاق ملف المدرب في أسرع وقت، من أجل الاستعداد للموسم الرياضي الجديد.

الجدير بالذكر أن الهلال ينافس على لقب دوري أبطال آسيا، حيث يسعى لإنقاذ موسمه بالتتويج باللقب القاري، بعدما تأهل إلى دور الـ16.

وتسلمت إدارة الهلال التقرير الفني الذي رفعته إدارة كرة القدم، بعد نهاية الموسم الماضي، حيث تضمن التقييم الفني للاعبين.

وتضمن أيضًا التقرير احتياجات الفريق الفنية، من أجل الاستعداد للموسم المقبل، لكي يتم تسليمه إلى إدارة الهلال والجهاز الفني الجديد.

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وخسر الهلال لقبي الدوري لصالح النصر، وكأس خادم الحرمين الشريفين لصالح التعاون.

الجدير بالذكر بأن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، والذي أعلن رئيس ناديه مرتضى منصور، رحيله رسميًا عن قيادة الفريق، بات قريبًا للغاية من تولي قيادة الهلال، بداية من الموسم الرياضي المقبل.

كما أشارت تقارير صحفية: "وعلى الرغم من أن جروس، تلقى عرضًا آخر من الأهلي، إلا أن كل المؤشرات تؤكد اقترابه من قيادة زعيم السعودية الهلال".

وخاض جروس تجربة تدريبية سابقة في السعودية، وبالتحديد مع الأهلي، في الفترة من 2014 إلى 2017، قاده خلالها للتتويج بثلاثية الدوري وكأسي الملك وولي العهد.

كما تعاقب على تدريب الهلال، 3 مدربين، في الموسم المنتهي 2018-2019، حيث كانت البداية مع البرتغالي خورخي خيسوس، والذي تمت إقالته لرفضه تجديد عقده، ثم الكرواتي زوران ماميتش، الذي رحل بسبب سوء النتائج، وأخيرًا البرازيلي بريكليس شاموسكا، الذي قاد الفريق في آخر 3 جولات من عمر الدوري فقط قادما من القيادة الفنية للفيصلي.