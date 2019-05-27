رياضة | بعد صعوده للبريميرليج.. ماذا قدم المحمدي مع أستون فيلا هذا الموسم ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد صعوده للبريميرليج.. ماذا قدم المحمدي مع أستون فيلا هذا الموسم ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق أستون فيلا المحترف في صفوفه اللاعب المصري أحمد المحمدي في الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد فوزه على فريق ديربي كاونتي في المباراة الفاصلة بين الفريقين على ملعب ويمبلي.

وصنع المحمدي هدف أستون فيلا الأول، والذي أحرزه انور الغازي في الدقيقة 44 من الشوط الأول، في المباراة التي انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" كل ما قدمه المحمدي هذا الموسم مع استون فيلا.

Advertisements

وشارك المحمدي مع أستون فيلا هذا الموسم في 42 مباراة بالتشامبينوشيب وكأس الرابطة الإنجليزية، ونجح في تسجيل هدفين طوال الموسم، وصنع 8 أهداف لزملائه.

ويعد المحمدي من أبرز اللاعبين في استون فيلا هذا الموسم، ومن ركائز الفريق الذي يعتمد عليها مدرب الفريق، ولم يغيب الظهير المصري إلا في حالة الايقاف أو الإصابة.

يذكر أن أحمد المحمدي كان على رأس قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية المقبلة، وسوف يكون قائدا للفراعنة أثناء البطولة.