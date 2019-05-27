رياضة | أحمد مجاهد: لا مساس بمعسكر المنتخب.. والدوري سينتهي قبل أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد مجاهد: لا مساس بمعسكر المنتخب.. والدوري سينتهي قبل أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد مجاهد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري عدم المساس بمعسكر المنتخب الوطنى المشارك ببطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامته يوم 6 يونيو.

وأكد مجاهد أن الأندية إذا رحبت بلعب بطولة الدوري المصري، قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية وبدون الدوليين، فاتحاد الكرة لن يكن لديه أى مشكلة فى ذلك وإذا رفضت الأندية فالدوري سينتهى بعد كأس الأمم.

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واختتم حديثه، قائلا: " الدوري إذا استمر لبعد كأس أمم إفريقيا، سينتهى قبل شهر أغسطس.