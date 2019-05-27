رياضة | الأهلي يفقد 6 لاعبين في حال استكمال الدوري بدون الدوليين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يفقد 6 لاعبين في حال استكمال الدوري بدون الدوليين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب مسؤولو النادي الأهلي باستكمال بطولة الدوري الممتاز بدون الدوليين من أجل استكمال مسابقة الدوري قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية في مصر.

ويفتقد الأهلي 8 لاعبين في حال استكمال مسابقة الدوري بدون الدوليين وهم :

محمد الشناوي - أيمن أشرف - وليد سليمان - مروان محسن، بجانب الثنائي التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو دا كوستا، بعد اختيارهما لتمثيل بلادهم في بطولة أمم إفريقيا 2019.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب الوطني يوم 6 يونيو المقبل ببرج العرب بالإسكندرية لأداء مباراتي تنزانيا وغينيا الوديتين لخوض بطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجارى.