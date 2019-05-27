رياضة | مصدر بالزمالك: لن نستكمل بطولة الدوري بدون الدوليين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر بالزمالك: لن نستكمل بطولة الدوري بدون الدوليين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن موقفهم بشأن استكمال بطولة الدوري قبل بطولة أمم افريقيا 2019 بدون اللاعبين الدوليين بعد بيان الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم.

وأكد المصدر أن الأمر مرفوض نهائيًا بالنسبة لإدارة نادي الزمالك التي تتمسك بمشاركة الدوليين مع الفريق في كل مباريات الدوري وتأجيل باقي اللقاءات إلى ما بعد أمم افريقيا 2019.

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يذكر أن الزمالك يستعد لملاقاة الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.