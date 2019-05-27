رياضة | أستون فيلا يقهر ديربي كاونتي ويصعد للدوري الإنجليزي الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستون فيلا يقهر ديربي كاونتي ويصعد للدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد المصري أحمد المحمدي فريقه استون فيلا للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الفوز على فريق ديربي كاونتي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ويمبلي، في المباراة الفاصلة للتأهل إلى البريميرليج.

وسجل أنور الغازي هدف استون فيلا الأول في الدقيقة 44 من الشوط الأول، بينما عزز جون مجين الهدف الثاني في الدقيقة 59 من الشوط الثاني، وقلص ديربي كاونتي النتيجة في الدقيقة 80 من المباراة.

وكان قد نجح أستون فيلا في التأهل إلى المباراة النهائية على حساب فريق ويست بروميتش، وذلك عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.