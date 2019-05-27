رياضة | تطعيمات بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية الشاطئية بالرأس الأخضر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطعيمات بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية الشاطئية بالرأس الأخضر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حرصت اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية على منح التطعيمات اللازمة لأفراد البعثة المصرية التي من المقرر مشاركتهم في دورة الألعاب الإفريقية الشاطئية الأولى التي ستقام بمدينة سال بدولة الرأس الأخضر خلال الفترة من 14 يونيو حتى 23 يونيو القادم.
حضر اليوم وفد من الطب الوقائي من مكتب قصر النيل إلى مقر اللجنة الأولمبية المصرية من أجل منح التطعيمات اللازمة لجميع أفراد البعثة من لاعبين ومدربين وإداريين.
وتشارك مصر في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية ببعثة تضم 63 فردا في 10 ألعاب هي السباحة والتجديف والشراع وكرة السلة والكرة الطائرة والكاراتية والتنس وكرة القدم الحرة وألعاب قوى وكرة اليد.