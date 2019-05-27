رياضة | الأهلي يرحب باستكمال الدوري بدون الدوليين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يرحب باستكمال الدوري بدون الدوليين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب النادي الأهلي باستكمال مسابقة الدوري الممتاز بدون الدوليين من أجل إنهاء مسابقة الدوري قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية.

وأوضح مصدر داخل النادي أن الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، يرحب باستكمال بطولة الدوري المصري قبل أمم إفريقيا بدون اللاعبين الدوليين وفقاً لما ورد في بيان الجبلاية.

وأوضح المصدر أن طلب الأهلي معروف ومحدد وهو الانتهاء من بطولة الدوري قبل بطولة أمم إفريقيا، ويرحب بخوض باقي المباريات بدون الدوليين.