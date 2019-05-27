رياضة | اتحاد الكرة يعلن عن التصور الخاص بالدوري.. غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يعلن عن التصور الخاص بالدوري.. غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد مجاهد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو مجلس الإدارة، عن قرارات المجلس، بعد اجتماعهم اليوم الإثنين، وقال مجاهد :" نبارك للزمالك على بطولة الكونفدرالية وبإذن الله تكون فأل خير على المنتخب المشارك فى كأس الأمم.

وتابع :" من بداية الموسم كان هناك اجتماع حضره مندوبو الأندية يمكن 17 من 18 وكان هناك عرض من الاتحاد ولجنة المسابقات بصعوبة الموسم خاصة، وكان وقتها البطولة الإفريقية مقرر لها في الكاميرون وليس مصر، وأيضا بطولتى دوري الأبطال والكونفدرالية تم تعديل مسابقاتهما، لذلك هو موسم إستثنائي وصعب".

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وأضاف :"وافق المجلس على التصورات الخاصة باللجنة الذى شكلها المهندس هانى أبوريدة ولجنة المسابقات ستعلن عنها غدا صباحا".

وكان اتحاد الكرة المصري، قد أعلن يوم الجمعة الماضية عن تكليف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، بوضع تصور جديد لبطولة الدوري المصري.