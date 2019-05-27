رياضة | فراعنة الكانوي والكياك إلى ألمانيا للمشاركة في المرحلة الثانية من كأس العالم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فراعنة الكانوي والكياك إلى ألمانيا للمشاركة في المرحلة الثانية من كأس العالم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل منتخبنا الوطنى للكانوى والكياك الفراعنة من بولندا إلى ألمانيا وتحديدا مدينة ديسبورج وذلك للمشاركة فى المرحلة الثانية من بطولة كأس العالم للعبة التى ستقام منافساتها خلال الفترة من 31مايو الجارى حتى 2 يونيو المقبل.

ووصل إلى ألمانيا أحمد البدويهى ومؤمن مهران بعدما انهيا المشاركة فى المرحلة الأولى وحققا المركز التاسع فى نهائي(B) لسباق 500 متر للقارب الزوجى .

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وينضم إليهما قادما من المجر لاعبنا على حسن وذلك بعدما أنهى تدريباته فى معسكر الاتحاد الدولى للاعبين الموهوبين الذى أقيم فى المجر بمشاركة لاعبين ولاعبات من مختلف الجنسيات .

فى الوقت نفسه عاد إلى القاهرة لاعب منتخب مصر الوطنى للباراكانوى أحمد نجيب قادما من مدينة بوذنان البولندية بعد انتهاء مشاركته فى المرحلة الأولى من كأس العالم للكانوى والكياك وتحقيقه الترتيب السادس عشر على مستوى العالم فى أول مشاركة دولية .