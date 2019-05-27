انت الان تتابع تفاصيل خبر الجماهير تُنصب هازارد أفضل لاعبي "البريميرليغ" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 27 مايو 2019 06:51 مساءً - فاز صانع ألعاب نادي تشيلسي الإنجليزي ومنتخب بلجيكا لكرة القدم، إيدين هازارد، الاثنين، بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا بتصويت الجماهير، وذلك كأفضل لاعبي الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن الحساب الرسمي للرابطة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فوز هازارد بجائز لاعب الموسم بتصويت الجماهير، متفوقاً على خمسة نجوم في "البريميرليغ".

وتفوَّق الدولي البلجيكي على ثلاثي مانشستر سيتي، المُتوَّج بـ"الثلاثية المحلية"، وهنا يدور الحديث حول الأرجنتيني سيرجيو أغويرو والجناح الإنجليزي رحيم سترلينغ والبرتغالي برناردو سيلفا، فضلاً عن ثنائي ليفربول؛ الهولندي فيرجيل فان دايك والسنغالي ساديو ماني.

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وخاض هازارد 37 مباراة مع الفريق اللندني بالدوري الإنجليزي، ونجح خلالها في تسجيل 16 هدفاً وصنع 15، ليقود "البلوز" إلى احتلال المركز الثالث في البطولة الإنجليزية الأكثر شعبية بالعالم، والمؤهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

وتشير تقارير صحفية إسبانية وبريطانية إلى أن اللاعب سوف يرحل عن قلعة "ستامفورد بريدج"، عقب خوضه المباراة النهائية للدوري الأوروبي بين فريقه تشيلسي وجاره اللدود آرسنال، المقررة إقامتها الأربعاء المقبل، في العاصمة الأذرية باكو.

وأكدت تلك التقارير أن نجم المنتخب البلجيكي سوف يلتحق بفريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد وملعبه "سانتياغو برنابيو"، علماً أن صفقة انتقاله سوف تكلف خزائن النادي الملكي 100 مليون يورو، بعقد يمتد ستة مواسم كاملة.