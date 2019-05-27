شكرا لقرائتكم الزمالك يحرز اللقب الأفريقي بركلات الترجيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 5 ساعات في 27 مايو 2019 - اخر تحديث في 27 مايو 2019 / 15:08

القاهرة-أ ف ب -توج الزمالك المصري بلقب بطل مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لأول مرة في مسيرته العريقة إثر فوزه على ضيفه نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح 5-3 (الوقت الأصلي 1-صفر) في إياب الدور النهائي، وسجل محمود علاء هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء (55).



وكان نهضة بركان فاز ذهابا 1-صفر، فاحتكم الفريقان لركلات الترجيح دون المرور بوقت أضافي حسب قوانين المسابقة.

على استاد برج العرب قرب الإسكندرية وامام أكثر من 65 ألف متفرج، بدأ نهضة بركان اللقاء بهجوم ضاغط، وفوت حمدي لعشير الفرصة الأولى عندما أطاح بكرة وصلته عرضية من الجهة اليمنى وفشل محمود علاء في إبعادها (6).

وبخطأ دفاعي مماثل ارتكبه اسماعيل المقدم، كاد فريق منير الجعواني يدفع الثمن عندما انفرد يوسف ابراهيم "اوباما" بالحارس عبد العلي المحمدي، لكنه قلد لعشير وأرسل الكرة فوق العارضة.

واخترق التوغولي لابا كودجو، صاحب هدف الفوز في الذهاب وهداف البطولة (8 أهداف)، دفاعات الزمالك مرتين متتاليتين وسدد في الاولى فمرت فوق العارضة (19)، واعاد الكرة في الثانية الى بكر الهلالي فتباطأ ليقطعها الدفاع (21).

وتبادل الفريقان الهجمات في النصف الثاني من الشوط الأول فكانت اكثر من جانب نهضة بركان، وأخطر قليلا من جانب الزمالك.

Advertisements

وفي الشوط الثاني، منح الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما بالعودة الى تقنية المساعدة بالفيديو (في إيه آر)، ركلة جزاء للزمالك انبرى لها بقوة محمود علاء ووضعها على يمين الحارس المحمدي الذي ارتمى في الجهة المعاكسة (55).

وبعد سيطرة واضحة لدقائق من قبل أصحاب الأرض بعد التقدم، قام الضيوف بردات فعل لم تخل من خطورة تقطع معظمها داخل أو على حدود المنطقة، وأهدر أحمد السيد "زيزو" فرصة ثمينة للزمالك بعد ثوان من نزوله بديلا (72)، ورفع عبد الله جمعة كرة أمام المرمى طار لها محمود عبد المنعم "كهربا" أبعدها الحارس المغربي الى ركنية (75).

واعتمد رجال المدرب السويسري كريستيان غروس على المرتدات في الدقائق الأخيرة وشكلوا خطورة على مرمى خصومهم، وانحرفت كرة أحمد السيد قليلا عن القائم الأيمن (80)، وبرع عبد العلي المحمدي في إبعاد كرة مقوسة وسريعة للاعب الزمالك المغربي حميد أحداد (82)، وحصل مدافع نهضة بركان على بطاقة حمراء لضربه كهربا على فمه بعد احتكاك بينهما بعد تدخل التقنية مرة جديدة(90).

وحكمت نتيجة الوقت الأصلي على الفريقين باللجوء الى ركلات الترجيح لكسر التعادل بموجب نظام المسابقة الذي لا يتيح خوض وقت إضافي، وهو ما سعى اليه الزمالك بعد تسجيله هدف اللقاء معتمدا على قوة حارسه محمود عبد الرحيم "غنيش".

ولجأ الحكم الإثيوبي الى تقنية المساعدة بالفيديو مرة ثالثة لدى تنفيذ ركلات الترجيح وطلب اعادة الركلة الثانية التي نفذها لاعب نهضة بركان المقدم وتصدى لها غنيش معتبرا أن الأخير تحرك قبل التنفيذ.

ونجح لاعبو الزمالك الذين بدأوا التنفيذ في محاولاتهم الخمس، بينما أضاع لعشير بالركلة الأولى للفريق المغربي ليخسر فريقه 3-5 في محاولته القارية الأولى.

في المقابل، نجح الزمالك في احراز اللقب الأول في مسابقة كأس الاتحاد، علما بأنه توج خمس مرات في دوري الأبطال آخرها عام 2002. أما آخر لقب قاري فيعود الى عام 2003 باحرازه الكأس السوبر الإفريقية على حساب الوداد البيضاوي المغربي (3-1).