شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة : لا مساس بالمنتخب قبل أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمتحدث الرسمي للجبلاية، انطلاق معسكر المنتخب الوطنى، في موعده يوم 6 يونيو المقبل، بمشاركة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار.

وضمت قائمة منتخب مصر للمعسكر المقبل كلا من : أحمد المحمدي (استون فيلا الانجليزي) ومحمد النني (ارسنال الانجليزي) ومحمد صلاح (ليفربول الانجليزي) وأحمد حجازي (ويست بروميتش الانجليزي) وأحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني) وعلي غزال (فيرنس البرتغالي) ومحمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي) وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) وعبد الله السعيد وعمر جابر وأحمد الشناوي وأحمد أيمن منصور ونبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) ووليد سليمان ومروان محسن وأيمن أشرف ومحمد الشناوي (الأهلي) وطارق حامد ومحمود حمدي "الونش" ومحمود عبد الرحيم "جنش" ومحمود علاء (الزمالك) ومحمد أبوجبل وأحمد أبو الفتوح (سموحة) وأحمد علي كامل (المقاولون العرب) وباهر المحمدي (الاسماعيلي).

وقال أحمد مجاهد أن اتحاد الكرة لن يجرى أى تعديلات فى برنامج الاعداد خلال المرحلة المقبلة فى إطار استعدادات الفراعنة لأمم أفريقيا مشددا على أن الأولوية فى الوقت الحالى للمنتخبولا مساس بالمعسكر أو برنامج الإعداد.