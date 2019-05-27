شكرا لقرائتكم سموحة لـ "حسام حسن" : لو عايز تمشى قول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت إدارة سموحة برئاسة محمد فرج عامر، تأجيل البت فى العروض المقدمة لمهاجم الفريق حسام حسن، بعد عرضها على حسام حسن المدير الفنى وكذلك إبراهيم حسن مدير الكرة.

وأكد فرج عامر، أننا أرجئنا النظر فى العديد من العروض، التى وصلت النادى بشان انتقال العديد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، لحين استطلاع رأى حسام حسن.

ومن المقرر أن يعقد فرج عامر جلسة خاصة مع حسام حسن لمناقشة هذه العروض، بالإضافة للسماح لنجم الفريق ديرك ديسامبى الانضمام لمنتخب أوغندا بعد تلقى مكالمة تليفونية من المدير الفنى للمنتخب الفرنسى ديسابر وخطاب رسمى من الاتحاد الاوغندى لكرة القدم وبموافقة التوأم حسن على ذلك.