شكرا لقرائتكم مهاجم الأهلي يواسى رباعى نهضة بركان بسبب الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي، على مواساة لاعبو نادي نهضة بركان، عقب خسارة لقب الكونفدرالية الأفريقية أمام الزمالك منذ ساعات فى ملعب برج العرب. وفاز الزمالك على نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية، مساء الأحد، بركلات الترجيح ليحصد اللقب الأفريقى للمرة الأولى فى تاريخ القلعة البيضاء. ويرتبط أزارو بعلاقة صداقة قوية مع 4 لاعبين فى صفوف نهضة بركان هم محمد عزيز وعمر النمساوى وعبد الصمد المباركى ويوسف السعيدى. وتحدث أزارو مع زملائه بالفريق المغربى، بعد الخسارة أمام الزمالك وطالبهم بنسيان هذه النتيجة نهائيا والتركيز فى المرحلة المقبلة.

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