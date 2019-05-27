شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. المصرى والداخلية حبايب فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى العاشرة من مساء اليوم فريق المصرى نظيره الداخلية، فى إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدورى.

وكان المصرى التقى الداخلية 10 ديسمبر الماضى فى الجولة السابعة عشر من المسابقة المحلية، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

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أحرز هدف الداخلية حسام باولو، بينما سجل للمصرى جريندو هدف التعادل لفريقه.

ويحتل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 15 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 49 هدفا فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 16 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 42 هدفا وتلقت شباكه 38 هدفا.