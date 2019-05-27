شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. مهاجم الأهلي يواسى رباعى نهضة بركان بسبب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي، على مواساة لاعبى نادي نهضة بركان، عقب خسارة لقب الكونفدرالية الأفريقية أمام الزمالك منذ ساعات فى ملعب برج العرب. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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