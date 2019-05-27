شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: معسكر المنتخب فى موعده ولا مساس ببرنامج أجيرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد مجاهد، عضو اتحاد الكرة المتحدث الرسمى للجبلاية، أن معسكر المنتخب سيبدأ فى موعده يوم 6 يونيو المقبل، وبمشاركة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار .
وقال مجاهد إن اتحاد الكرة لن يغير أى شىء فى برنامج الإعداد لأن الأولوية للمنتخب فى هذه المرحلة، مؤكدا أنه لا مساس بالمعسكر أو برنامج الإعداد.
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