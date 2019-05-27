شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة فى بيان رسمى: ندرس استكمال الدورى بدون الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، بيانا، أكد فيه أولوية المنتخب الوطنى فى قائمة اهتماماته قبل أيام من انطلاق بطولة الأمم الأفريقية التى تنظمها مصر الشهر المقبل، بما لا يتعارض مع مصالح الأندية المصرية، وذلك انطلاقا من الجانب الوطنى الذى يحكم الجميع.

كما أن اللوائح الدولية تعطى الحق للمنتخب الوطنى تجميع لاعبيه قبل البطولة بأسبوعين طبقا للقواعد الدولية .

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ويؤكد اتحاد الكرة أن الظرف الذى تعيشه مسابقة الدورى الممتاز حاليا ليس وليد لحظة وإنما أمر معلوم للجميع قبل انطلاق المسابقة، وهو ما عبر عنه رئيس لجنة المسابقات خلال اجتماع رؤساء الأندية المشاركة فى الدورى، وفى مقدمتهم المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، والمهندس خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، حيث رفض الجميع خلال الاجتماع إقامة مسابقة الدورى من مجموعتين، فى ضوء الصعوبات التى تعترض المسابقة من إقامة دورتين من البطولات الأفريقية فى موسم واحد، إضافة إلى البطولة العربية، إلا أن الأندية فضلت امتداد المسابقة إلى شهر أغسطس عن الأخذ بأى مقترح آخر، وهو ما دعا الاتحاد إلى السماح بزيادة قوائم الأندية إلى 30 لاعبا مع فتح باب الاستبدال أمامها فى الانتقالات الشتوية للوفاء بالتزاماتها خلال الموسم الطويل.

وعلى ذلك فقد استعرض مجلس إدارة الاتحاد المصرى فى اجتماعه اليوم التصور الجديد الذى قدمته لجنة المسابقات فى ضوء آخر المستجدات، وإخضاعه لمزيد من الدراسة والتواصل مع جميع الأطراف من أجل التوصل إلى ما يحفظ مصالح كل الأندية والمسابقة والمنتخب الوطنى بما فيها دراسة مقترح استكمال المسابقة بدون الدوليين إذا كان فى ذلك تحقيقا لرغبة إنهاء المسابقة قبل انطلاق البطولة الأفريقية بعد موافقة الأندية المعنية.