شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يرحل جروس عن تدريب الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لغط كبير حول مستقبل السويسرى جروس، المدير الفنى للزمالك، رغم تتويج الفريق الأبيض ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد غياب 16 عاماً عن منصات التتويج القارية، عقب الفوز على نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح فى نهائي البطولة.

ما هو موقف الزمالك من جروس؟

مرتضى منصور رئيس الزمالك أكد بعد دقائق من تتويج الزمالك بالكونفدرالية أن جروس لن يستمر على رأس الجهاز الفنى للزمالك، مشدداً أن مشوار السويسرى كرستيان جروس المدير الفنى للفريق انتهى مع الأبيض.

كيف يرى رئيس الزمالك جروس؟

يرى مرتضى منصور أن جروس كان لا يريد الفوز ببطولة الكونفدرالية، وهو ما دفعه للتواجد فى غرف خلع الملابس بين شوطى المباراة، والحديث مع اللاعبين لاستعادة الثقة فى أنفسهم، مؤكداً أنه طالبهم بعدم التركيز مع المدير الفنى.

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ما هو موقف جروس من أنباء رحيله؟

رفض كرستيان جروس التعليق على مسألة رحيله أو بقائه مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء عقده مع النادى بشكل رسمى.

من هو المرشح لخلافة جروس فى الزمالك ؟

أصبح خالد جلال الأقرب لتولى الإدارة الفنية للفريق فى الفترة المقبلة لنهاية الموسم، بعد إعلان رئيس الزمالك رحيل جروس، وسيكون فى مهمة إحراز لقب الدورى حتى يستمر فى قيادة الأبيض فى الموسم الجديد.

وما موقف جماهير الزمالك من جروس ؟

هناك تباين بين جماهير الزمالك حول تقييم مستوى جروس، فهناك من يدعم المدرب السويسرى وهناك من يرى ضرورة إقالته، إلا أن الغالبية العظمى ترى أن استمراره أمر ضرورى حتى نهاية بطولة الدورى العام على الأقل، وهو الأمر الذى تدرسه إدارة الزمالك فى الوقت الحالى.