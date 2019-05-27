شكرا لقرائتكم خبر عن التوقيع الإلكترونى يحسم انضمام ستوجلين لسلة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصل المحترف الأمريكى ستوجلين عن الانضمام لسلة الزمالك بعد المفاوضات التى اقتربت على النهاية من مسئولى الزمالك مع اللاعب الأمريكى .

واتفق الزمالك على اللاعب، و يتبقى بنود قليلة يتم مناقشتها فى الوقت الحالى مع اللاعب ، على أن يتم توقيع العقود بعد الاتفاق على المقابل المادى إلكترونيا.

يذكر أن الزمالك توج بدورى السلة بالفوز على الجزيرة فى المباراة الفاصلة التى جمعت الفريقين، بمشاركة اللاعب الأميركى، والذى عاد إلى بلاده بعد انتهاء البطولة.