شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتى بالسويس: إقبال على شراء تذاكر مباريات تونس بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشار موظفو تذكرتى بمنفذ الشركة بنادى منتخب السويس إلى أن جمهور السويس يقبل على شراء تذاكر مباريات منتخب تونس بالمجموعة الخامسة بكأس الأمم الأفريقية مصر 2019، التى تنطلق فى يونيو المقبل، والتى تستضيف مبارياتها محافظة السويس.
وقال حسام حسن، أحد الموظفين، إن السوايسة سيدعمون نسور قرطاج بعد الإقبال الملحوظ على حجز تذاكر مباريات تونس .
فيما أكد عبد الرحمن السداوى ، أحد الموظفين، أن هناك المشجعين حرصوا على شراء تذاكر لمباريات المنتخب المصرى من خلال منفذ السويس، وهى إحدى مميزات شركة تذكرتى التى تسمح بشراء تذاكر جميع مباريات البطولة .
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