صور.. أحمد أحمد وأبو ريدة يزوران استاد القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، والمهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا مصر 2019، استاد القاهرة الدولى للاطمئنان على الأعمال التى تتم به حاليا. Advertisements وشاهد وفد الكاف واللجنة المنظمة كل الأعمال التى تتم فى الملعب عن قرب والاطمئنان على أنه سيتم الانتهاء منها فى الموعد المحدد استعدادا للبطولة. ويستضيف استاد القاهرة المجموعة الأولى للبطولة ولقاء الافتتاح الذى يجمع بين مصر وزيمبابوى يوم 21 يونيو المقبل، بجانب المباراة الختامية يوم 19 يوليو.

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