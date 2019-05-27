شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتدرب فى الحادية عشرة استعدادا للإنتاج الحربى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، منح اللاعبين راحة سلبية اليوم من التدريبات بعد الفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بالأمس عقب التغلب على نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى البطولة بنتيجة 5 / 3 بركلات الترجيح.
ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته فى الحادية عشرة مساء اليوم استعدادا للقاء الإنتاج الحربى المقبل، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين للدورى، المقرر لها يوم الخميس.
وكان مجلس الزمالك طالب بتأحيل لقاء الإنتاج الحربى بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل لقاء الأهلى والمقاولون.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يتدرب فى الحادية عشرة استعدادا للإنتاج الحربى فى الدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.