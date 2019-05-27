شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتدرب فى الحادية عشرة استعدادا للإنتاج الحربى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، منح اللاعبين راحة سلبية اليوم من التدريبات بعد الفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بالأمس عقب التغلب على نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى البطولة بنتيجة 5 / 3 بركلات الترجيح.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته فى الحادية عشرة مساء اليوم استعدادا للقاء الإنتاج الحربى المقبل، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين للدورى، المقرر لها يوم الخميس.

وكان مجلس الزمالك طالب بتأحيل لقاء الإنتاج الحربى بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل لقاء الأهلى والمقاولون.