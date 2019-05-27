شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير نيجيريا تحصل على الـ fan id من "تذكرتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل عدد من الجماهير النيجيرية على استخراج الـ fan id " بطاقة المشجع" الخاصة بحضور مباريات امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر والتى تشهد إقبالا جماهيريا للحصول على تذاكر المباريات.

الشباب النيجريون حرصوا على الحضور لأحد المنافذ الخاصة بموقع تذكرتى وتم استقبالهم بترحاب شديد من القائمين على المننفذ وأنهوا الإجراءات فى سهولة وسرعة، كما هو معتاد من جانب القائمين على منافذ تذكرتى، واحتفلوا بالشباب النيجريين الذى تسملوا تذاكر المباريات.

حضور الشباب النيجيرى لاستلام الـ fan id فى منذ تذكرتى يؤكد الإقبال الشديد على استخراج تصاريح بطاقة المشجع من كل دول أفريقيا وأن الإقبال يتزايد خاصة فى ظل السعرة فى إنهاء الإجراءات والتسهيل من جانب القائمين على موقع تذكرتى، وأثنى الشباب على سرعة إنهاء استخراج الـfan id الحصول على التذاكر فى أسرع وقت.

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وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.